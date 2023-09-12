«Нужно с осторожностью относиться к потоку мигрантов» – Путин

Основные тезисы, высказанные президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме:
▪️В отличие от Запада, Россия никогда и нигде не была колонизатором;
▪️Запад предпринимает те же шаги, что и Советский Союз во внешней политике;
▪️США «давят» на своих союзников и партнёров, у них нет друзей, только свои интересы;
▪️Кто бы ни был избран президентом в США, в политике Вашингтона в отношении России изменений не будет
▪️Россия заработала в два раза больше на замороженных золотовалютных резервах
▪️ Замедления развития Китая не произойдет, Запад опоздал
▪️Потери Украины в контрнаступлении достигли 71 тыс. человек