«Нужно с осторожностью относиться к потоку мигрантов» – Путин

Основные тезисы, высказанные президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме:

▪️В отличие от Запада, Россия никогда и нигде не была колонизатором;

▪️Запад предпринимает те же шаги, что и Советский Союз во внешней политике;

▪️США «давят» на своих союзников и партнёров, у них нет друзей, только свои интересы;

▪️Кто бы ни был избран президентом в США, в политике Вашингтона в отношении России изменений не будет

▪️Россия заработала в два раза больше на замороженных золотовалютных резервах

▪️ Замедления развития Китая не произойдет, Запад опоздал

▪️Потери Украины в контрнаступлении достигли 71 тыс. человек