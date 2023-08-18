Нынешний учебный год объявлен «годом чествования ветеранов образования в Фергане».

Сегодня в комплексе торжеств «Афросиаб» в Фергане, организованном в преддверии 2023-2024 учебного года, состоялось завершающее праздничное мероприятие Второго национального форума учителей

На мероприятии аким области Хайрулло Бозоров заявил, что текущий учебный год является «годом чествования ветеранов образования в Фергане». Об этом было объявлено.

Губернатор области отметил важность повышения общественной активности заслуженных учителей и использования их мнений и советов во всестороннем развитии системы образования области.Выбраны ветераны-пенсионеры сферы образования и объявлены будут работать советниками губернатора области. Было решено, что каждый глава города и района, каждый директор школы должны опираться на мнение ветеранов-наставников в комплексном развитии сферы образования своего региона.

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