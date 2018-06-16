О чем должен знать индивидуальный предприниматель

Индивидуальное предпринимательство — самая популярная юридическая форма ведения собственного бизнеса. Как следует из названия, он состоит в управлении бизнесом физическим лицом. Такая юридическая форма компании влияет на ее форму, затраты на создание бизнеса, его дальнейшее управление, налогообложение, затраты на Институт социального страхования или ответственность за обязательства компании.



Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства

Одно дело — это самая простая и в то же время самая дешевая форма ведения бизнеса. Кроме того, при регистрации индивидуального предпринимателя — всего один визит в муниципальный офис или городское управление, что еще можно создать в Интернете. Также вы можете выбрать подходящее обслуживание расчетных счетов и выбрать тариф на рко.

Одночасовая компания зарегистрирована в Центральном регистре и информации по бизнесу. С этой юридической формой ведения бизнеса нет требований к капиталу — минимальный порог денег, который вы должны иметь, чтобы иметь возможность регистрировать свой бизнес не существует во многих европейских странах.

Тот факт, что владелец сам является моряком и кораблем, имеет много очевидных преимуществ, таких как независимость и способность самостоятельно решать вопрос о развитии своей компании. Эта ситуация также влечет за собой определенные недостатки. В первую очередь, предприниматель несет ответственность за все обязательства компании со всеми своими активами без каких-либо ограничений. Кроме того, управление бизнесом самостоятельно может ограничить капитал, который будет доступен, если компания будет создана. Кроме того, индивидуальное предприятие основано на конкретном лице — поэтому невозможно управлять компанией после смерти ее владельца (в настоящее время индивидуальное предприятие не подлежит наследованию).

Преимущества:

— низкие затраты на начало бизнеса

— нет порога капитала, который вам нужно, чтобы начать бизнес

— скорость и простота в создании и ликвидации компании

— возможность выбора из всех форм налогообложения

— упрощенная форма бухгалтерских записей

Недостатки:

— ответственность со всеми его активами по обязательствам, связанным с управлением индивидуальным предпринимателем

— ограниченное имущество и материальные ресурсы

— существование и развитие компании основано на одном лице.