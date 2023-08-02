О чем пойдет речь на ближайшем пленарном заседании Сената?

Сорок третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится 4 августа. Соответствующее решение принято на очередном заседании Совета Сената.

Заседание состоится с использованием системы видеоконференцсвязи.

Нормативные документы, включенные в повестку дня заседания:

«Безопасность гидротехнических сооружений на»;

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений» gi;

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование системы лицензионно-разрешительных процедур в сфере обращения криптоактивов»;

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«О внесении изменений в статью 31 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре»;

Узбекистан «О волонтерской деятельности» «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан”;

Внесены дополнения и дополнения в статью 43 Закона Республики Узбекистан “Об охране и использовании животного мира” “О внесении изменений”;

“О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан о ветеринарии”.