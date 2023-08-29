О награждении А. Саксанова орденом «Трудовой славы».

То, что он наглядно продемонстрировал свою инициативу, знания и опыт на пути строительства нового Узбекистана, успешно реализуя множество перспективных проектов в сфере предпринимательства, решения социальных вопросов. Он – особенный пример и образец для подражания в развитии системы образования в нашей стране, его большие заслуги в воспитании здорового и всесторонне развитого поколения в нашей стране, воспитании молодежи в духе любви и верности Родине, уважения общечеловеческих ценностей. и повышение благосостояния населения Саксанов Абдикарим Юлдашович, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Саксанов» Навбахорского района Навоийской области, должен быть награжден орденом «Трудовой Славы» за активное участие в добрых действиях, направленных на усиление взаимной поддержки, щедрости и доброты в обществе.