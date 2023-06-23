ОАЭ и Иран обсуждают укрепление двусторонних связей

Президент Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Мохаммад бин Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллохиян обсудили двусторонние отношения.

По информации МИД Ирана, Аль Нахайян день назад Министр иностранных дел Ирана, находившийся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, был принят в Абу-Даби.

Стороны договорились о координации, планировании и совместных действиях в целях укрепления двустороннего сотрудничества, в основном в торгово-экономической сфере.

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад бен Заид получил приглашение президента Ирана посетить Иран. В свою очередь, он пригласил Президента ОАЭ Ибрагима Раиси посетить его страну.

В ходе встречи стороны обсудили международные и региональные вопросы, пути улучшения двустороннего сотрудничества.

Иран Зарубежный он впервые посетил ОАЭ в июне 2021 года после вступления в должность министра дел. В предыдущие дни он провел переговоры в Катаре, Омане и Кувейте.