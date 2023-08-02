ОАЭ отправили в Украину 250 тонн гуманитарной помощи

ОАЭ из Украины в кризис отправили корабль с 250 тоннами гуманитарной помощи для помощи пострадавшим. Он проводится в рамках гуманитарных мероприятий, направленных на облегчение страданий украинцев.

Помощь состоит из средств личной гигиены, осветительных приборов и одеял, которые будут отправлены в Польшу и Румынию, — сказал он. Нгра будет отправлена ​​в Украину.

В данный момент Департамент международных отношений готовит очередную партию помощи, включая школьные принадлежности, компьютеры, по согласованию с МИД ОАЭ.

В октябре 2022 года ОАЭ объявили о выделении 100 миллионов долларов США для поддержки народа Украины.

В стране установлен воздушный мост, 550 тонн гуманитарной помощи, продуктов питания и медикаментов, Было отправлено 2520 генераторов энергии и 11 самолетов с шестью машинами скорой помощи.

Самолеты были отправлены в соседние страны, такие как Польша, Молдова и Болгария.