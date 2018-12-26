Сдаются в субаренду пять земельных участков полосы отвода железной дороги.

Предметом субаренды являются следующие части земельного участка полосы отвода железной дороги:

— Станция Ейск (на 143 км ПК 3-143 км ПК 3+60), участок площадью 1200 кв. м. Предназначен для размещения некапитальных резервуаров, без права капитального строительства. Срок договора — 11 месяцев;

— Станция Ейск (на 143 км ПК 3-143 км ПК 3+60), участок площадью 1967 кв. м. Предназначен для размещения некапитального ангара из сборно-разборных конструкций, без права капитального строительства. Срок договора — 11 месяцев;

— Станция Краснодар – 1 (1626 км), участок площадью 132 кв. м. Предназначен для размещения торгового павильона, без права капитального строительства. Срок договора — 11 месяцев;

— Сочи, улица Авиационная (1989 – 1990 км), участок площадью 3261 кв. м. Предназначен для организации придорожного сервиса, без права капитального строительства. Срок договора — 11 месяцев. Особые условия — соблюдать границу земельного участка на расстоянии не менее 10 м от искусственного сооружения (эстакады);

— Станция Туапсе – Сортировочная (1882 км ПК 4), площадь участка 140 кв. м. Предназначен для установки временного торгового павильона и организации выносной торговой точки, без права капитального строительства. Срок договора — 5 лет.

Дополнительную информацию о частях земельных участков полосы отвода железной дороги можно получить на сайте или по телефонам: 8(863)259-54-63, 259-51-30, 259-02-68.

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