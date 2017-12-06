Объекты транспортной безопасности на автоподходах к Крымскому мосту сдадут позже

06 декабря в 20:45

Правительство России перенесло с 30 апреля на 30 сентября 2018 года сроки завершения работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.

В распоряжении говорится также, что работы выполнят в два этапа. В частности, на первом этапе — до апреля 2018 года — планируют строительство волоконно-оптической линии связи, создание стационарного инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса. На втором этапе — до 30 сентября — создадут автотранспортную развязку с разворотной петлей в районе радиометрического комплекса и путепроводом, последний должен быть оснащен средствами транспортной безопасности.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта весной заключило с ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России» контракт на 5,2 млрд рублей по обеспечению системы безопасности железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

В конце января 2017 года правительство РФ опубликовало распоряжение, где это ФГУП указывалось в качестве исполнителя работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив, автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и автодорожного подхода со стороны Краснодарского края, пишет «Интерфакс».

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