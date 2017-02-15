Объем дорожного фонда Кубани увеличили на 4,3 млрд рублей

Объем дорожного фонда Краснодарского края на 2017 год увеличили до 23,5 млрд рублей.

Об этом 15 февраля на 60-й сессии ЗСК сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В дорожный фонд направят еще 4,3 млрд рублей. Глава края отметил, что 23,5 млрд рублей — это беспрецедентная сумма. Однако главное, чтобы все средства расходовались максимально прозрачно.

«Мне общая статистика не нужна, нужны конкретные тротуары и дороги. Нужно отчитываться не километрами, а конкретными улицами и трассами. Важно, чтобы каждый депутат, представляющий свой округ, знал, какая конкретно дорога отремонтирована. Если вместе будем работать, то и дороги будут качественные», — заявил глава региона.

Средства дорожного фонда идут на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, ликвидацию оползневых участков, освещение автодорог, обновление разметки. В этом году планируется отремонтировать 580 км региональных дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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