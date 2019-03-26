Объем экспорта товаров на Кубани за 2018 год вырос на 20%

Он составил 8,42 млн долларов.

Объем импорта в крае составил 4,66 млн долларов. Внешний торговый оборот края составил 13,09 млрд рублей. В том числе со странами дальнего зарубежья — 11,89 млрд долларов, с государствами-участниками СНГ — 1,2 млрд долларов.

В 2018 году главными внешнеторговыми партнерами Кубани стали Турция, объем составил 1,8 млрд долларов, что на 13,8% больше, чем годом ранее, Китай — 1,1 млрд долларов, на 8,4% больше, а также Италия — 944,6 млн долларов — это на 7,2% больше аналогичного периода 2017 года. Объем экспорта увеличился на 20,4% и составил 8,42 млн долларов, сообщает РБК.

Как писал интернет портал «Кубань 24», внешнеторговый оборот Краснодарского края в первом квартале 2018 года увеличился на 17% и составил около 3,1 млрд долларов. Это 117% к аналогичному периоду прошлого года и почти половина от товарооборота всего ЮФО. Глава Кубани отметил, что таких показателей регион достиг, в том числе, за счет роста несырьевого экспорта.