Объем экспорта зерна через кубанские порты вырос на 45%

За семь месяцев года экспортировали 15 млн 586 тыс. т зерна и продуктов его переработки.

За аналогичный период прошлого года через порты края было вывезено 10 млн 776 тыс. т продукции разных регионов.

Самая масштабная отгрузка зерновых зафиксирована в порту Новороссийска. Объем теплоходных партий составил 9 млн 896 тыс. т — рост 41% к прошлогоднему показателю, контейнерных партий — 272 тыс. т.

На втором месте по отгрузке — порт Тамань. Через него экспортировали 2 млн 396 тыс. т зерновых, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», объем экспорта через порт Туапсе вырос на 21% и составил 1 млн 206 тыс. т. Чуть меньше вывезли через порт Ейск — 1 млн 175 тыс. т. В порту Темрюк отгрузка увеличилась в 2,5 раза по сравнению с показателем прошлого года — до 530 тыс. т. В порту Кавказ отметили двукратный рост — до 108 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании 6 августа отметил, что по предварительным итогам уборочной кампании кубанские аграрии в текущем году собрали очередной рекордный урожай зерновых. Край сумел взять планку в 10,4 млн т зерновых, при этом пшеница третьего класса составила 35% от всего урожая. Цена на российскую пшеницу рекордно выросла с конца 2014 года — до 231,5 долларов за тонну.

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