Объем госдолга Кубани к концу года сократится более чем на 9 млрд рублей» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Объем госдолга Кубани к концу года сократится более чем на 9 млрд рублей

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В конце текущего года он составит не более 140 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась на совещании по итогам развития региона в 2018 году.

«Долговая нагрузка на краевой бюджет ожидается менее 70%, что на 7,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее», — сказал заместитель главы края.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе планируется уменьшать госдолг путем наращивания оборотов бюджета.

«Сейчас доходы бюджета растут и пропорционально падает долговая нагрузка — это эффективный, планомерный путь. Если в следующем году консолидированный бюджет составит 275-280 млрд рублей, то постепенно мы выйдем из долговой зависимости», — подчеркнул губернатор Кубани.

В крае продолжается работа по снижению муниципального долга. В 2018 году он уменьшится почти на 2 млрд рублей. Для этого муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты, провели реструктуризацию задолженности. По мнению Вениамина Кондратьева, существенное списание задолженности по бюджетным кредитам территорий позволит им быстрее развиваться.

В проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4-5 млрд рублей. Долговая нагрузка на краевой бюджет по состоянию на 1 января 2022 года должна быть снижена до уровня не более 60%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о том, что по итогам 2017 года госдолг края впервые с 2009 года снизился на 850 млн рублей. Это произошло за счет взвешенной финансовой политики, увеличения собственных доходов региона, отказа от не первоочередных статей расхода.

Краснодарский край в мае 2018 года досрочно погасил кредит в 7,7 млрд рублей. В июле госдолг Кубани сократился на 312 млн рублей. 

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