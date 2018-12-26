В конце текущего года он составит не более 140 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась на совещании по итогам развития региона в 2018 году.

«Долговая нагрузка на краевой бюджет ожидается менее 70%, что на 7,8 процентных пункта ниже, чем годом ранее», — сказал заместитель главы края.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе планируется уменьшать госдолг путем наращивания оборотов бюджета.

«Сейчас доходы бюджета растут и пропорционально падает долговая нагрузка — это эффективный, планомерный путь. Если в следующем году консолидированный бюджет составит 275-280 млрд рублей, то постепенно мы выйдем из долговой зависимости», — подчеркнул губернатор Кубани.

В крае продолжается работа по снижению муниципального долга. В 2018 году он уменьшится почти на 2 млрд рублей. Для этого муниципалитетам были предоставлены бюджетные кредиты, провели реструктуризацию задолженности. По мнению Вениамина Кондратьева, существенное списание задолженности по бюджетным кредитам территорий позволит им быстрее развиваться.

В проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4-5 млрд рублей. Долговая нагрузка на краевой бюджет по состоянию на 1 января 2022 года должна быть снижена до уровня не более 60%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о том, что по итогам 2017 года госдолг края впервые с 2009 года снизился на 850 млн рублей. Это произошло за счет взвешенной финансовой политики, увеличения собственных доходов региона, отказа от не первоочередных статей расхода.

Краснодарский край в мае 2018 года досрочно погасил кредит в 7,7 млрд рублей. В июле госдолг Кубани сократился на 312 млн рублей.

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