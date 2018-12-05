Объем госдолга Кубани в 2018 году снизится на 4 млрд рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

«На сегодняшний день мы эффективно управляем государственным долгом края. Несмотря на то, что он в абсолютной сумме остается значительным, угрозы сбалансированности бюджета нет. Сейчас речь идет уже о реальном погашении заимствований. В прошлом году впервые обеспечили снижение объема госдолга края на 850 млн рублей. В этом году мы прогнозируем еще более существенное снижение — на 4 млрд рублей», — сказал Игорь Галась.

Предполагается, что объем госдолга по итогам 2018 года составит не больше 144,5 млрд рублей.

«В новом бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года также предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4-5 млрд рублей. Долговая нагрузка на краевой бюджет по состоянию на 1 января 2022 года должна быть снижена до уровня не более 60%», — отметил вице-губернатор.

Аналитики авторитетного агентства «Эксперт РА» присвоили рейтингу кредитоспособности региона уровень ruАА- со стабильным прогнозом. Специалисты отметили высокую диверсификацию региональной экономики, прирост по итогам прошлого года ВРП на 2,3% и устойчивые темпы роста в основных отраслях.

Ключевым фактором для повышения уровня кредитоспособности края стала его высокая бюджетная обеспеченность. В 2017 году бюджет Кубани исполнен со значительным профицитом. Доля налоговых и неналоговых доходов в краевом бюджете по итогам прошлого года составила 81,4%, план по поступлению собственных доходов перевыполнен на 4,4%.

Уровень долговой нагрузки на краевой бюджет характеризуются аналитиками как «умеренно высокий».

Сейчас в крае применяют различные инструменты управления государственным долгом: оптимизация структуры долга, минимизация стоимости обслуживания, гибкое распределение бюджетной нагрузки, связанной с обслуживанием долга, исходя из сроков погашения долговых обязательств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о том, что по итогам 2017 года госдолг края впервые с 2009 года снизился на 850 млн рублей. Это произошло за счет взвешенной финансовой политики, увеличения собственных доходов региона, отказа от не первоочередных статей расхода.

По прогнозу до конца года объем госдолга Краснодарского края в абсолютной сумме сократится на 3,9 млрд рублей по сравнению с началом года, а долговая нагрузка не превысит 75%. Краснодарский край в мае 2018 года досрочно погасил кредит в 7,7 млрд рублей. В июле госдолг Кубани сократился на 312 млн рублей.

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