Объем кредитования в Краснодарском крае вырос на 30%

С января по сентябрь 2017 года жители региона заняли у банков 198 млрд рублей.

Объем кредитов населению в Южном федеральном округе составил 494 млрд рублей, по отношению к аналогичному периоду 2016 года рост составил 27%. Наиболее высокие темпы роста выдачи новых кредитов населению отмечены в Республике Крым и Краснодарском крае, что выше на 53,5% и 29,8% соответственно.

«Активизацию кредитования стимулировало прежде всего уменьшение стоимости заемных средств. В сентябре средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам населению снизились по сравнению с тем же месяцем 2016 года в ЮФО на 2,7 п.п., составив 14%», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Розничный кредитный портфель по сравнению с началом года в ЮФО увеличился на 8,7% и составил 957 млрд рублей. Более высокий рост продемонстрировал ипотечный кредитный портфель. По состоянию на 1 октября, задолженность ипотечных заемщиков ЮФО составила 339 млрд рублей, рост за девять месяцев — 11,9%.

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