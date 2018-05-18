Объем сбережений в банках Краснодарского края за год вырос на 8,8%

По данным на 1 апреля он составил 705,8 млрд рублей.

В ЮФО Краснодарский край занимает первое место по объему сбережений. На втором месте — Ростовская область с 467,5 млрд рублей. На Северном Кавказе лидирует Ставропольский край — 247,5 млрд рублей.

В целом, объем привлеченных банками на территории ЮФО и СКФО средств клиентов на 1 апреля составил 2192,3 и 531,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,9% и 8,8% соответственно.

Преобладающий объем средств приходился на вклады населения — 74%. К концу первого квартала 2018 года на юге объем вкладов превысил 1,6 трлн рублей, на Северном Кавказе — 407 млрд рублей, показав рост на 9,4% и 8,7% соответственно. В целом по стране объем вкладов вырос на 8,9%.

Существенно увеличились за год средства индивидуальных предпринимателей: в ЮФО — на 34,4%, составив 56,3 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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