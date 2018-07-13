Объем «свободных денег» россиян вырос почти на четверть

Согласно исследованию холдинга «Ромир», по сравнению с маем этого года индекс в июне вырос на 23,2% и достиг 29,7 тыс. рублей.

Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 25,3%. Тогда объем «свободных денег» равнялся 23,7 тыс. рублей.

Индекс свободных денег представляет собой разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые услуги и товары.

В городах-миллионниках индекс вырос за июнь на 20,3% до 38 тыс. рублей. В небольших городах с населением менее 500 тыс. человек увеличение индекса составило 33,3% до 20,8 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

По мнению экспертов, такой скачок объясняется тем, что многие россияне во время отпуска решили никуда не ездить. Однако делать окончательные выводы о росте «свободных денег» можно только в августе, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году резко выросло число россиян, решивших остаться дома во время отпуска.

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