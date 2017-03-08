Объем торговли между РФ и Китаем с начала года вырос на 28,8%

Торговый оборот России и Китая в январе-феврале вырос на 28,8% в годовом выражении — до 11,58 млрд долларов.

Такие данные приводятся в обнародованном докладе Главного таможенного управления КНР.

За этот период объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 14,9% и составил 5,42 млрд долларов. Объем импорта российских товаров в январе-феврале вырос на 44,3% — до 6,15 млрд долларов.

В феврале в Россию экспортировали китайских товаров на 2,02 млрд долларов, импортировали из России в Китай на 3,014 млрд долларов.

Торговый оборот между странами по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении — до 69,52 млрд долларов, передает ТАСС.

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