Объем товарооборота между Кыргызстаном и Азербайджаном с начала года превысил 17 миллионов долларов.

По данным «ИА Кабар», об этом сообщил Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на пятом заседании кыргызско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Ахмедов заявил, что этот показатель превысил допандемический период.

– Динамика роста товарооборота биржи в этом году позволяет говорить о том, что мы можем добиться более высоких показателей. В первом полугодии объем взаимной торговли увеличился более чем в 4 раза и превысил 17 млн ​​долларов”, – сказал он.

По его словам, товарооборот между двумя странами увеличится на 19% в 2022г. увеличен до 10,8 млн долл.

Азербайджанская сторона в духе дружбы, братства и стратегического партнерства для эффективного диалога по всем повесткам двусторонних отношений и решения совместных задач добавила, что полностью открыта.

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