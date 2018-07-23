Обитателям дельфинария в Сочи преподнесли торт

23 июля в 19:57

В мире 23 июля отмечают День китов и дельфинов. Его сочинские афалины встретили в хорошем настроении, под аплодисменты зрителей нарисовали несколько праздничных открыток.

Саму дату начали отмечать больше 30 лет назад, когда зоозащитники добились запрета коммерческой добычи высокоинтеллектуальных морских обитателей. В тот момент над млекопитающими нависла реальная угроза полного исчезновения.

«Для нас, скажу честно, это не какой-то особенный день. Мы хорошо относимся к своим питомцам каждый день. Нам не нужен никакой праздник. Это как 9 Мая — ветеранов надо вспоминать каждый день. Здесь подобная ситуация», — сказал тренер морских млекопитающих сочинского дельфинария Никита Хабаров.

Для краснокнижных животных в дельфинарии Сочи созданы все условия, за млекопитающими следят больше 60 специалистов, есть среди них даже психологи-дельфинотерапевты.

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