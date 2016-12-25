Обломки упавшего в Черное море Ту-154 нашли в 12-14 км от берега

В экстренных службах сообщили, что обломки самолета Ту-154, который вылетел 25 декабря из Сочи и упал в Черное море, нашли в 12-14 км от береговой линии.

Личные вещи пассажиров и обломки разбившегося под Сочи самолета оказались в море на расстоянии до 15 км от берега. Предполагается, что часть обломков сильное течение могло унести в открытое море, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м, ближе к Анапе.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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