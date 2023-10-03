Обновилась половина списка крупнейших иностранных компаний России

Список 50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке, опубликованный журналом Forbes в понедельник, 2 октября, обновился почти наполовину на фоне войны в Украине и связанных с ней санкций . Издание отмечает, что 22 компании-участницы рейтинга 2022 года покинули Россию или прекратили там деятельность. Их место в списке заняли конкуренты из Китая, Турции и Белоруссии.

Первое место в рейтинге занимает сеть магазинов товаров для дома «Леруа Мерлен», которая в 2022 году была на втором месте. “Бывший лидер – немецкий автопроизводитель Volkswagen Group ушел с российского рынка”, – напоминает Forbes.

Западные компании составляют большинство

А «Леруа Мерлен» в следующем году в рейтинге не будет, отмечают журналисты. В марте 2023 года компания объявила о планах передать контроль над своим российским бизнесом местному менеджменту. Среди участников, покинувших Россию в прошлогоднем рейтинге, помимо Volkswagen Group, Renault (3 место в рейтинге 2022 года), Apple (5 место), Toyota Motor (седьмой номер), Samsung Electronics (9 место в рейтинге) и другие компании. .

В то же время, несмотря на растущее присутствие Китая в России, западные компании по-прежнему составляют большую часть списка Forbes. Так, здесь 8 компаний из США, по 5 из Германии и Франции, по 4 из Швейцарии и Нидерландов и 2 из Великобритании. За год количество китайских компаний в списке увеличилось с 1 до 6. В Турции имеется 5 предприятий. Кроме того, в рейтинг вошли две белорусские компании.