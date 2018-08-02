Обновленный мотоцикл «Иж» начнут продавать в 2019 году

Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Разработанные в рамках проекта «Кортеж» мотоциклы поступят в свободную продажу под маркой «Иж».

«Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну «Калашников», который и ведет работы над новой машиной. Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, пока сложно сказать», — отметил глава Ростеха.

Он отметил, что для мотоциклов используют дизайнерские и технические решения, которые применяются в мотоцикле для проекта «Кортеж», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи планируют установить памятник конструктору мотоцикла «Иж».

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