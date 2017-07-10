Обрушившийся в Сочи дом признали аварийным в 2005 году

На месте старого двухэтажного барака власти планировали разбить сквер.

В здании было прописано 26 семей, большинство из них расселили в 2014 году. А в апреле 2015 года в бараке произошел пожар. На тот момент в здании проживали девять семей. Эти люди отказались переезжать в предоставленные квартиры, сообщается в материалах на сайте администрации Сочи.

Представитель администрации 10 июля уточнил, что жильцы шести квартир отказывались переселяться, пытались получить лучшие условия.

«Мы понимали, что ситуация опасная, предлагали им разные варианты недалеко от их аварийного дома. Подавали на них в суд, требуя признать за нами право переселить жильцов, выигрывали, но жители дома подавали апелляции, и все это перешло в плоскость длительных судебных разбирательств», — пояснил собеседник.

В пресс-службе администрации города добавили, что погибшая при обрушении дома женщина, по предварительной информации, пришла в гости к своей дочери, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 10 июля на улице Виноградной обрушилась часть жилого дома. Вода и газ в здании перекрыты. Людей частично расселили. СК начал проверку по факту обрушения части жилого дома

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