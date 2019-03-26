Обрушившийся в Апшеронском районе мост признали аварийным в 2018 году

Пешеходный мост был единственной дорогой, которая связывала несколько домов с хутором Травалев.

Сейчас 17 жителям приходится форсировать реку вброд. Конструкция была признана аварийной еще в октябре 2018 года, после масштабного наводнения.

Сейчас на месте ЧП дежурит внедорожник, который доставляет продукты и спасателей, которые следят за ситуацией. Переправу для пешеходов организуют 27 марта.

«С 8:00 или 9:00 пригоним бульдозер и другую технику и будем пытаться поднимать мост. Постараемся все в кратчайшие сроки сделать. Во время ЧС 24-25 октября 2018 года произошло подмывание опоры из-за того, что бетонная конструкция была слишком тяжелой. Пошел берег отползать — ее потянуло, и мост упал в результате этого», — рассказал заместитель главы Хадыженска Дмитрий Александров.

В ближайшее время власти города разровняют берега реки, чтобы там могли проехать и автомобили. Точные сроки работ пока неизвестны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 марта на хуторе Травалев подмыло опоры пешеходного моста, из-за чего конструкция частично обрушилась. Специалисты сообщили, что полностью восстановить мост невозможно. На строительство нового путепровода требуется около 80 млн рублей.