ОБСЕ: с начала года жертвами боев в Донбассе стали более 340 мирных жителей

Это на 37% процентов больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 341 жертву. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он отметил, что за последний месяц зафиксировали семь жертв среди гражданского населения в Луганске. Замглавы ОБСЕ добавил, что боевые действия оказывают негативное влияние на гражданскую инфраструктуру в Донбассе, пишет «Интерфакс».

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