ОБСЕ выразила поддержку процессу реформ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Товаев во вторник принял Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Содерфельт, сообщает пресс-служба главы государства.

Визит главы государства Содерфельт в Казахстан подчеркнул, что это важное с точки зрения укрепления сотрудничества между структурами Эстонии и ОБСЕ.Также рассказала о проведении широкомасштабных политических и экономических реформ.

В свою очередь Маргарета Седерфельт выразила поддержку реформ, реализуемых в Казахстане, и Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала к систематическому пересмотру основных политических институтов.Отметил, что с особым интересом наблюдает за процессом изменений.

Кроме того, основные вопросы повестки дня обсуждены вопросы предстоящего Астанинского международного форума.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.