Обсерватория КубГУ подтвердила сообщения о ярком космическом объекте над Сочи

16 декабря в 12:47

Это мог быть метеор из потока Геминиды, который сгорел в атмосфере.

Болидная камера Астрофизической обсерватории университета 15 декабря зафиксировала яркий болид в небе над Сочи, рассказал заведующий обсерваторией Александр Иванов. По его словам, скорее всего, это был сгоревший в атмосфере метеор, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 декабря в социальных сетях пользователи сообщили, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны, а также видели вспышку. Позже появилось видео, на котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, но подтверждения, что кадры сняты в Сочи, не было.

При этом в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» информацию об этом не подвердили.

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