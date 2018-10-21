Общее число пострадавших в колледже Керчи достигло 73 человек

Данные о пострадавших в Керченском политехническом колледже сообщили в Центре медицины катастроф Крыма.

Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47.

По данным на утро 21 октября, в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы находились 46 человек, пострадавших в Керчи, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский телеканал обнародовал видео взрыва и расстрела в колледже Керчи.

В одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

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ЧП в колледже в Керчи

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