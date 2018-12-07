Общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря

Представители органов власти и местного самоуправления Краснодарского края будут рассматривать обращения жителей в день 25-летия Конституции РФ.

Прием граждан проведут во всех муниципальных образованиях Кубани. Принимать обращения будет 1 тыс. уполномоченных сотрудников.

«Для участия в приеме людям нужно прийти в местную администрацию и изложить суть своей проблемы. Если вопрос невозможно решить на месте, заявителю обеспечат прием в режиме аудио-видео связи с компетентным органом государственной власти», — рассказали в департаменте внутренней политики Краснодарского края.

Общероссийский прием граждан проходит ежегодно по поручению президента Владимира Путина. В 2017 году в нем приняли участие более 1 тыс. кубанцев. Самыми активными стали жители Приморско-Ахтарского, Крымского и Белореченского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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