Общественная палата Краснодарского края второго созыва провела последнее заседание

Участники встречи сдали удостоверения и подвели итоги работы за два года.

Одна из главных задач палаты — общественный контроль. Каждое обращение на горячую линию, например, по детскому отдыху или проведению выборов было рассмотрено. Много внимания уделили также развитию межнациональных отношений. Палата не раз становилась инициатором встреч, круглых столов и акций, направленных на укрепление дружбы народов. В этом году, посвященном экологии, общественники сами брались за инструменты и участвовали в субботниках, а также помогали найти средства для социальных проектов некоммерческих организаций.

«Одна из болевых точек некоммерческих общественных организаций, особенно социальной направленности — это финансирование. И получение президентских грантов, участие в грантовой поддержке края — это очень важно», — сказала секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

«Крайне важная работа — по экспертизе законодательства. Мы, по сути, получили шикарного общественного помощника помимо законодательной и исполнительной власти, экспертов. Когда таким широким фронтом осуществляется экспертиза — это гигантская помощь власти», — отметил заместитель директора департамента внутренней политики Краснодарского края Петр Халанский.

Новый состав Общественной палаты края уже избран. Он расширен до 45 человек. А срок полномочий нового созыва продлен до трех лет. Общественники приступят к работе в середине декабря.

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