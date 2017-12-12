Общественная палата РФ к выборам президента подготовит 100 тыс. наблюдателей

Об этом рассказал секретарь палаты Валерий Фадеев на презентации доклада о состоянии гражданского общества в РФ в 2017 году.

Ранее президент России Владимир Путин внес в федеральный закон поправки, позволяющие членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривающие видеонаблюдение за подсчетом голосов.

По словам Фадеева, Общественная палата подписала соглашение с Центризбиркомом и начинает работу в регионах. Секретарь палаты отметил, что будут созданы рабочие группы и система обучения на базе Центризбиркома, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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