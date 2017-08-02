Общественная палата РФ подвела итоги сбора обращений по улучшению ЕГЭ

Более 60% полученных заявлений касаются процедурной части и лишь 30% — содержания экзаменов.

Около 10% обратившихся — жалобы на организацию, в том числе на проблемы с транспортом в отдаленных населенных пунктах и нехватку дополнительных бланков.

Обратившиеся жаловались на чрезмерный, по их мнению, досмотр в пунктах проведения ЕГЭ, долгое распечатывание контрольно-измерительных материалов в аудитории, неоднозначность заданий в тестовой части экзамена и то, что некоторые задания ЕГЭ «идут вразрез со школьной программой».

Поступили предложения понизить минимальный порог баллов по обязательным экзаменам и пересмотреть критерии оценки творческой части, а также предусмотреть в инструкциях для организаторов форс-мажорные обстоятельства. Свыше 10% попросили увеличить время проведения экзаменов по литературе и математике, а примерно 3% попросили разделить ЕГЭ по математике на два дня.

Поступившие сообщения обсудят на круглом столе в Общественной палате, который пройдет в начале сентября, пишет РИА «Новости».

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