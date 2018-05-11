Общественная палата РФ проверит цены в гостиницах городов ЧМ‐2018

Общественная палата объявила о начале проверок ценовой политики гостиничного бизнеса и частных арендодателей в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Глава мониторингового центра ОП Елена Сутормина отметила, что центр будет проводить независимые проверки, чтобы помочь Роспотребнадзору и Ростуризму. Кроме того, в Общественной палате планируют подготовить полезную информацию по размещению для путешественников.

По словам Суторминой, помимо гостиниц в обзор также войдут предложения по аренде квартир и апартаментов. Полученные сведения общественники направят в профильные ведомства. Планируется публикация материала для общественности.

Сутормина подчеркнула, что трех- и даже четырехкратное завышение цен на гостиницы и арендное жилье недопустимо и должно быть прекращено, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Роспотребнадзор выявил более 200 случаев завышения цен в отелях на Кубани. Ведомство проверило перед ЧМ по футболу 4,5 тыс. мест размещения.

Из городов ЧМ-2018 цены на жилье увеличились в Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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