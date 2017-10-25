Общественники Кубани встретились с руководством Краснодарского НПЗ

Представители краевой Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, эксперты-экологи и горожане на круглом столе, посвященном «Честной и эффективной экономике», говорили о том, как идет модернизация предприятия.

«Встречи с ведущими общественниками Кубани на нашем заводе стали уже традиционными. Мы всегда открыты для общественности. Это прекрасная возможность рассказать жителям города и контролирующим органам о стартовавшей модернизации, о мероприятиях в области природоохраны, обменяться мнениями», — сказал генеральный директор Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Сергей Кращук.

«На завод они пропускают жителей, если житель идет с какими-то конкретными мыслями, предложениями, жалобами или обращениями. Некоторые емкости законсервированы, на других производится чистка. Очень много делается всего крайне полезного», — рассказала секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Уже выполнено шесть пунктов программы модернизации. Информация о природоохранных и социальных мероприятиях завода уже доступна на официальном сайте. Кроме того, на фасаде НПЗ установлен экран, на котором отображается состояние атмосферы.

«Теперь каждый житель города в онлайн-режиме сможет увидеть экологические показатели, характеризующие атмосферный воздух в районе расположения завода: концентрации диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода и углеводородов», — пояснила главный эколог Краснодарского НПЗ Марина Ковалева.

Экологическая информация поступает из центральной заводской лаборатории, где производятся регулярные замеры воздуха. Данные обновляются один раз в сутки.

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