Общественники проверили работу кубанской полиции в День Весны и Труда

Представители общественных советов при управлениях и отделах полиции проверили несение службы правоохранителями в первомайские праздники.

Представитель общественного совета при отделе МВД России по Крымскому району Ксения Кравцова проверила исполнение служебных обязанностей полицейскими, заступившими на охрану общественного порядка 1 Мая. Особое внимание она обратила на ношение форменной одежды сотрудниками полиции, наличие жетонов и головных уборов. Проверяющая отметила вежливое общение правоохранителей с гражданами.

В Тихорецке состоялась первомайская демонстрация. В охране правопорядка приняли участие более 100 полицейских. Общественный контроль за несением службы полицейскими осуществил председатель общественного совета при ОМВД России по Тихорецкому району Виктор Божко. Общественник оценил работу сотрудников правоохранительных органов положительно.

Представитель общественного совета при ОМВД России по Отрадненскому району Галина Высоцкая в ходе проверки побеседовала с сотрудниками полиции. Полицейские показали уверенные знания своих должностных обязанностей и готовность к выполнению задач, которые могут возникнуть в ходе несения службы.

По итогам проверок работа сотрудников кубанской полиции получила положительную оценку, нареканий от представителей общественности не поступило, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник