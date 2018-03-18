Общественные наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к выборам на Кубани

Об этом 18 марта сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Брод рассказал, что сейчас в Краснодарском крае находится эксперт «Гражданского контроля» Сергей Большаков и три международных эксперта, представляющие Латвию, Чехию и Венгрию.

«Они посещают избирательные участки, 17 марта в рамках рабочей встречи в краевой избирательной комиссии обсудили готовность региона к голосованию, поступившие жалобы и обращения. В целом впечатление моих коллег по ситуации на Кубани хорошее, подготовка на высоком уровне», — сказал он.

По словам Брода, выборы на Кубани проходят под максимальным общественным контролем. За их прохождением следят Общественный экспертный совет и Объединенный штаб общественного наблюдения при избирательной комиссии Краснодарского края.

«В регионе несколько лет действуют объединенный штаб и экспертный совет, получившие высокую оценку председателя ЦИК России Эллы Панфиловой, лично ознакомившейся с их работой. В этом году в связи с изменениями законодательства и появлением института общественных наблюдателей Общественная палата Краснодарского края провела большую работу, подготовив независимых наблюдателей, которые абсолютно ответственно и активно участвовали в семинарах, были настроены на профилактику нарушений в день голосования», — цитирует Брода «Юг Times».

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Выборы на Кубани

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