Общественный экопатруль проверил водопроводно-канализационный комплекс Сочи

По итогам проверки экологический патруль провел пресс-конференцию.

Журналисты, блогеры, общественники, члены Общероссийского народного фронта по своей инициативе исследовали очистные сооружения олимпийской столицы, насосные станции и водозаборы.

С 1 сентября по решению краевого суда водные объекты были переданы на баланс муниципального «Водоканала». О нерадостной ситуации в городе с водоснабжением общественники узнали из Интернета. Именно увиденное в сети подвигло их на активные действия. Итоги проверки экологический патруль подвел на пресс-конференции.

«У нас организации, которые эксплуатируют сети, работают в основном закрыто от общественности. И то, что сегодня мы имеем возможность пойти и посмотреть, что происходит, взять комментарии и транслировать это всем окружающим, всем заинтересованным, — это прекрасная возможность и отличное нововведение», — отметила член регионального штаба ОНФ Наталья Нестеренко.

Отрицательное впечатление произвели на активистов Бзугинские очистные сооружения. Одна из частей водного объекта до сих пор не достроена. Дорогостоящая техника хранится под открытым небом. Тему очистительного сооружения участники экологической комиссии пообещали поднять на заседании Общественной палаты края. Достраиваться вторая очередь коммунального объекта на Бзугу будет уже в следующем году.

«На мой взгляд, ненадлежащее их хранение является причинением вреда, и здесь, на мой взгляд, МУП должен предъявлять соответствующие претензии тому лицу, которое было ответственно за хранение», — сказал активист ОНФ Мурат Дударев.

Вечная проблема города-курорта — прорывы на водоводе. Только на улице Медовой за два года трубы чинили более 50 раз. Активисты отдельно подчеркнули проблему насосных сооружений и эксплуатации оборудования. Сейчас МУП «Водоканал» активно решает проблемы, на которые предыдущий владелец сетей «Сочиводоканал» годами не обращал внимание. Например, для восстановления одной из ниток водовода на улице Ландышевой муниципальному предприятию потребовалось всего 15 дней, а на установку перемычки на насосной станции «Батарейка» — всего одна ночь.

Вернуться на ленту

Источник