Общий штраф за незаконную торговлю на Кубани за год составил 30 млн рублей

Столько заплатят предприниматели, которые торгуют на стихийных рынках, на обочинах дорог, остановках и прочих запрещенных местах.

Об этом говорили на совещании в краевой администрации. По статистике, в преддверии нового года эти цифры возрастают в разы. Чаще всего закон нарушают продавцы пиротехники и елок. Все попытки незаконного предпринимательства важно пресечь, отметил вице-губернатор Кубани Василий Швец. Для легального бизнеса в крае созданы условия: оборудованы торговые ряды, определены зоны для ярмарок. Так, например, только елочных базаров в регионе будет более 350.

«Главное, что хочу донести сегодня и еще раз напомнить — требования на законодательно-потребительском рынке края должны соблюдаться в полной мере, мы вместе с вами не можем допустить ситуации, которая отрицательно повлияет на праздничное настроение наших граждан, жителей нашего региона. Еще раз обращаю особое, самое пристальное внимание. Тем более в муниципальных образованиях все, что касается несанкционированной торговли, торговли пиротехническими изделиями, продуктами питания, елочные базары — это просто недопустимо», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

Для пресечения фактов незаконной торговли в каждом муниципалитете создадут рабочие группы. В них войдут сотрудники администрации и правоохранители. Ежедневно они будут патрулировать места, где привыкли работать недобросовестные бизнесмены.

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