Обслуживание теплосчетчиков

Лучшие советы по проверке счётчиков тепла

1. Проверка непрерывной работы

Прежде всего, вы должны убедиться, что теплосчетчики работают непрерывно, и в случае возникновения проблем связаться с тех поддержкой – они могут отремонтировать или заменить теплосчетчики и/или связанные с ними детали, такие как датчики температуры, с соответствующими сертификатами калибровки.

Большинство теплосчетчиков жестко подключены к системе, но у некоторых есть батареи. Батареи рассчитаны на срок службы до 10 лет, но возможно, что они выйдут из строя – в случае прекращения работы теплосчетчика в первую очередь необходимо устранить/решить проблему с электропитанием.

2. Имейте план обслуживания и периодически проверяйте его на наличие ошибок.

Ежегодное обслуживание вашей системы является ключевым моментом. Многие компании записывают часы работы/расход топлива в сервисной документации https://rosschet.ru/services/zamena-schetchikov-tepla-krasnodar/. Вы можете использовать это для триангуляции показаний вашего теплосчетчика и счетов за топливо, чтобы убедиться, что счетчик тепла работает и записывает, как ожидалось. При возникновении любых проблем компания сможет устранить неполадки, отремонтировать или заменить ваш счетчик тепла.

3. Проверьте работу вашего теплосчетчика, зайдя в его настройки.

Расходомеры являются неотъемлемой частью теплосчетчиков, с которыми мы работаем, и в случае возникновения ошибки она отобразится на вашем теплосчетчике. Вы можете проверить его работу в настройках счетчика тепла, которые показывают мощность в кВт, температуру подачи, температуру обратки и разницу температур. Инструкции по работе с меню находятся в справочнике вашего теплосчетчика. Свяжитесь с техподдержкой, если вы хотите, чтобы вам была отправлена ​​копия руководства в формате PDF, или если для этого вам требуется техническая поддержка.

Если один из этих параметров не работает, на вашем счетчике тепла появится сообщение об ошибке — свяжитесь с техподдержкой, и они смогут устранить эту неполадку за вас. Они смогут поставить запасные откалиброванные пары датчиков температуры, но если расходомер неисправен, потребуется замена всего теплосчетчика.

4. Повторная калибровка

Если счетчики тепла установлены в течение 10 лет (или раньше, если рекомендации производителя установлены раньше), ваши счетчики тепла необходимо повторно откалибровать или заменить. По вашему запросу техподдержка может связаться с производителями, чтобы оценить варианты и облегчить вам этот процесс.