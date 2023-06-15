Обсуждается создание нового мультимодального транспортного коридора

Беларусь Узбекистан посетила делегация во главе с первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем. В соответствии с повесткой данного визита в Министерстве транспорта начало свою работу заседание узбекско-белорусской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

На заседании совместной комиссии стороны обсуждают текущее состояние сотрудничества в сфере транспортной логистики и перспективы его развития. В частности, рассматриваются аспекты, связанные с созданием дополнительных льгот для национальных перевозчиков при осуществлении международных грузоперевозок автомобильным транспортом, увеличением квоты обмена иностранных бланков разрешений.

Также, стороны «Беларусь – Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан» обсуждают вопросы, связанные с формированием (созданием) нового мультимодального транспортного коридора.