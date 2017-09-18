Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными

На Украине обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади освободили в зале суда.

Доказательства обвинения признали несостоятельными.

Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в том числе для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, прокуратура требовала 12 лет лишения свободы. Для Сергея Долженкова, которого прокуроры называли организатором массовых беспорядков, требовали 15 лет.

Еще для 12 обвиняемых, находящихся не под стражей, сторона обвинения потребовала восемь и девять лет лишения свободы, еще для двоих — по десять лет.

Сейчас Мефедову и Долженкову правоохранители не дают выйти из здания суда. По словам матери Долженкова, им «предъявляют обвинения» по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в акциях весной 2014 года в Николаеве.

Дело о пожаре в Доме профсоюзов выделено в отдельное производство, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

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