Объявили даты перенесенных матчей 23 тура РФПЛ

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) определилась с датами проведения четырех матчей 23-го тура, которые были перенесены из-за выборов президента России.

Московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином» 17 марта. Матчи ЦСКА — «Амкар», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Ахмат» перенесены на 18 апреля.

После 20 туров в чемпионате России лидирует московский «Локомотив» (45 очков). Далее следует «Зенит», «Спартак» (оба клуба — 37 очков), «Краснодар» (36 очков) и ЦСКА (35 очков), сообщают «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник