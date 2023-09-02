Объявлен новый президент Сингапура

Бывший заместитель премьер-министра Сингапура Тарман Шанмугаратнам выиграл президентские выборы.

Об этом сообщила «The Straits Times», пишет «Report».

По данным издания, Шанмугаратнам получил 70,4 процента голосов.

“Я уверен, что новый лидер Сингапура очень хорошо выполнит свои обязанности президента”, – заявила победа премьер-министра Ли Сянь Лунг Шанмугаратнама.

Следует отметить, что Сингапур — парламентская республика, и настоящая власть сосредоточена в руках премьер-министра. Президент утверждает назначения на важные должности, такие как Верховный судья, Генеральный прокурор, председатель и члены Комиссии по государственной службе, глава Сил обороны и комиссар полиции. Он также назначает премьер-министра, которому доверяет большинство депутатов. Президент также имеет право вето на финансовые законопроекты (вето может быть преодолено двумя третями голосов парламента). Кроме того, он объявляет амнистию, участвует в борьбе с коррупцией, принимает решения, связанные с внутренней безопасностью и религиозными вопросами.