Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, считает, что необходимо разорвать российско-китайский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Фокс Ньюс».

По мнению Вивека Рамасвами, необходимо разорвать российско-китайский союз, поскольку он представляет самую большую военную угрозу для Вашингтона.

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«Я думаю, что мы должны сосредоточиться на нанесении серьезного удара по китайско-российскому союзу, потому что я думаю, что это самая большая военная угроза, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

По словам Рамасвами По его словам , союз с РФ придает уверенности действиям Китая против Тайваня, так как Пекин считает, что Вашингтон не будет противостоять одновременно двум ядерным державам.Пекин выступает за запрет ведения бизнеса с Китаем до тех пор, пока он не изменит свою политику.

В прошлом Российская Федерация и Китай неоднократно подчеркивали, что их стратегическое сотрудничество не направлено против третьих стран. В Москве отметили попытки Запада навредить российско-китайским отношениям и заявили, что это никому не удастся.