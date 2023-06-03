Установление мира на Украине будет возможно только в том случае, если Запад поймет необходимость переговоров с Россией. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что единственным основанием для урегулирования конфликта на Украине является восстановление территориальной целостности Украины и компенсация потерь страны от военных действий за счет российских активов.сказал,что может быть “формула мира” Украины,включающая создание механизма. Что касается Зеленского, то это фигура временная, его политические дни, я думаю, сочтены. И никакие формулы ему не помогут», — заявил Константинов.

По его словам, для Зеленского признание любой другой, истинной формулы мира равносильно политической смерти.

«Поэтому , он не может сказать ничего другого. Сколько украинцев он уже убил, как разрушил экономику, разрушил страну – за все это он должен ответить народу и объяснить, почему он не выполнил Минские соглашения. И чтобы оттянуть этот момент, он будет придумывать самые нереальные, невозможные формулы мира», — отметил Константинов.

По его мнению, изменилась политическая реальность и грядущий мир — условия для этого. будет формироваться без Зеленского.