Объявлено завещание Пригожина

«ВЧК-ОГПУ» Завещание Евгения Пригожина, основателя частной военной компании «Вагнер», опубликовано в Telegram-канале. Согласно документу от 2 марта 2023 года, бизнесмен завещал все свое имущество своему 25-летнему сыну Павлу, независимо от того, что произойдет и где оно находится, а также мое имущество, которое может принадлежать мне в будущем. Завещаю Павлу Егеньевичу Пригожину”, – говорится в документе.

По условиям завещания Павел должен “обеспечить достойную жизнь” вдове Пригожина, дочерям и матери Виолетте Пригожиной из наследства. Как пенсионерка, мать имеет право на получение 10% наследства.

По словам источника авторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», конфликт в семье Пригожиных начался из-за неравномерное распределение имущества покойного Евгения Пригожина. Пригожин ничего не завещал вдове и дочерям.

По данным СМИ, Павел Пригожин получит резиденцию в Санкт-Петербурге и земельный участок под ней. Его общая кадастровая стоимость составляет 32,5 млн рублей.

Также ему принадлежат ООО «Вагнер», доля в кинокомпании ООО «Аурум», компания по продаже и аренде нежилой недвижимости «Ритм», недвижимость. управляюще-торговая компания ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», компания «Конкорд Кейтеринг» и другие.