Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Лауреатами стали Денис Муквеге и Надя Мурад. Награду им присудили за усилия по прекращению сексуального насилия в вооруженных конфликтах.

Победителя определил Норвежский нобелевский комитет. На титул лауреата претендовали 217 человек и 112 организаций.

Надя Мурад — иракская правозащитница, бывшая пленница ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира 2016 года.

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, специализирующийся на помощи жертвам сексуального насилия.

Полный список кандидатов держится в секрете. Только через 50 лет после присуждения наград Нобелевский фонд может рассекретить все документы по номинации.

В прошлом году премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN. Тогда награда была присуждена за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия, сообщает телеканал «360».

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