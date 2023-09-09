Объявлены сроки членства Украины в Евросоюзе и НАТО

Украина будет готова вступить в Европейский Союз в ближайшие два года, страна может вступить в НАТО и раньше, – заявила Премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, депутат по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Стефанишина заявила, что ход конфликта будет определяться политическими рамками решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. Стефанишина добавила, что после окончания войны Украина сделает “в десять раз больше, чем сейчас, чтобы быстрее принять это решение”.

“Мы готовы вступить в Евросоюз в ближайшие два года. “, – сказал он.

Стефанишина также считает, что Украина станет членом НАТО еще до вступления в Евросоюз.