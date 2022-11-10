Обзор аренды в Москве

Рынок арендуемой недвижимости в России был очень конкурентным после распада Советского Союза в 1990 году. В то время вся собственность принадлежала государству и предоставлялась частным лицам в пользование в зависимости от их рода занятий. После 1991 года российское жилье, в частности недвижимость в Москве, процветало благодаря оживленному рынку аренды и покупки российской недвижимости.

Однако по мере роста российской экономики после распада СССР цены на аренду в Москве также резко выросли; капитализм и увеличение иностранных инвестиций означали приток иностранных граждан и повышенный спрос на жилье в Москве.

Но, по данным Bloomberg, после обвала цен на нефть и напряженной политической ситуации на Украине в 2015 году многие международные фирмы отозвали или сократили инвестиции в страну. Снижение спроса на недвижимость привело к падению цен на аренду жилья в Москве примерно на 20-40% в некоторых районах. Хотя рынок по-прежнему очень конкурентный и владельцы всегда могут в Москве сдать квартиру.

Типы российских квартир

Как правило, большинство квартир, сдаваемых в аренду в России, представляют собой квартиры с мебелью, частично меблированные или без мебели. Большинство арендодателей удовлетворяют запросы о добавлении или удалении мебели. В некоторых случаях вы можете договориться с ними о покупке мебели, которую вы приобрели.

Во внешних пригородах Москвы также есть много закрытых комплексов и роскошных вилл на рынке. Естественно, ожидайте, что вы заплатите больше, плюс учитывайте более длительную поездку на работу. Тем не менее, у вас будет больше шансов найти жилье для аренды в Москве.

Если вы учитесь в России, есть общежития, аренда комнат и проживание в семье, которые помогут снизить стоимость аренды в Москве.

Есть также коммуналки, коммунальные квартиры, которые можно увидеть в Москве, и дачи, небольшие дома в сельской местности.

Цены на аренду российских квартир

Цены на аренду в Москве обычно указаны с указанием квадратных метров и ежемесячной стоимости в рублях. По данным Numbeo, аренда двухкомнатной квартира в центре Москвы обойдется в среднем в 55 000 рублей, в то время как дальше, в пригороде, вы можете рассчитывать на 33 000 рублей. Трехкомнатную квартиру можно арендовать в среднем от 90 000 до 180 000 рублей в зависимости от местоположения и размера. Арендная плата чаще выплачивается наличными, либо переводами через онлайн банки. Большинство арендодателей принимают банковские переводы в рублях или долларах.

Для большинства арендодателей в Москве также необходим месячный депозит за аренду. Если вы пользуетесь услугами агента по недвижимости, они, скорее всего, возьмут плату за поиск квартиры и организационные услуги по составлению договоров аренды. Ценник может варьироваться от агента к агенту, поэтому заранее уточняйте стоимость, но в среднем это стоимость аренды 1 месяца в квартире.